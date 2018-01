Inzaghi vuole recuperare i suoi titolarissimi in vista del match di Coppa Italia di mercoledì. E per farlo ha scelto: rientro a Roma nonostante la doppia trasferta ravvicinata a Milano, allenamento a Formello e poi partenza di nuovo martedì. La Lazio riparte dalla sconfitta di campionato contro il Milan senza passare dal via: ripresa immediata degli allenamenti alle 10.30. Con un occhio di riguardo per i big. IL RITORNO DEI BIG - In particolare, tutta l'attenzione è concentrata su Ciro Immobile. L'assenza del capocannoniere della Serie A si è fatta sentire: Caicedo non riesce ad incidere, offre movimenti diversi. L'ex Torino scalpita, a Formello c'è ottimismo ma la sua presenza in semifinale di Coppa Italia è incerta. Dubbi anche per de Vrij e Marusic. L'olandese ha lasciato il campo, al suo posto si è visto Luiz Felipe, Marusic, autore della rete che ha ridato speranze alla Lazio, dovrebbe farcela. In caso è pronto a sostituirlo Basta.