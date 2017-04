Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria della sua squadra sul campo del Sassuolo: "Oggi la testa non era altrove, ma abbiamo sbagliato l’approccio. Il Sassuolo è una squadra organizzata, i tanti passaggi sbagliati ci hanno penalizzato. Comunque se non ci fosse stato il miracolo di Cannavaro, avremmo chiuso il primo tempo in vantaggio. La vittoria è importantissima perché ha un grande peso specifico sulla classifica. Le sostituzioni? Hoedt e Felipe Anderson non erano contenti, lo stesso succedeva a me. I ragazzi erano già negli spogliatoi, ci siamo abbracciati, tutto è passato. Quando si vedranno alla tv, capiranno l’errore. Felipe Anderson entrando negli spogliatoi ha sbagliato: avrebbe dovuto guardare Lombardi giocare. Il brasiliano ha fatto 70’ importanti di sacrificio, ma Cristiano ha lavorato bene in settimana. E ha meritato. A volte lo dico spesso ai ragazzi, è importante entrare e fare bene".



A Premium, Inzaghi aggiunge: "Tiferò Juve nel big match contro il Napoli? Per quanto riguarda le altre guardo poco perché fra due giorni avremo il derby che sarà difficilissimo. Poi da mercoledì penseremo al Napoli. Al di là di dove potremmo arrivare dobbiamo pensare a una gara alla volta con la giusta concentrazione".