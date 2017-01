Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Inter:



SUL KO COL CHIEVO - "La sconfitta fa male, questo è normalissimo. Ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato molto bene. Nessuno si è risparmiato e hanno dato il 100%. Non voglio però trovare delle giustificazioni, il Chievo Verona ha vinto una partita incredibile. Avremmo potuto e dovuto essere più cattivi vicino alla porta. Mi dispiace, provo del fastidio per non aver migliorato la nostra classifica. Ora la gara di campionato va in archivio, la mente è rivolta alla partita contro l'Inter".



SULL'INTER - "Dovremo essere uniti e compatti, servirà un'impresa per vincere a Milano. L'Inter sta benissimo, dovremo fare di più rispetto alla gara di campionato di fine dicembre".



SUGLI ACCIACCATI - "Ho deciso di convocare tutti, compreso Keita che ci raggiungerà a Milano. Non lo utilizzerò, al pari di Milinkovic che ha subito una botta domenica. In ogni caso saranno con noi, tutto dovranno dare il proprio contributo. Per quanto riguarda Marchetti, valuteremo domani le sue condizioni. Sabato aveva la febbre, ieri e oggi si è allenato. Domani vedremo".



SUL MERCATO - "Penso proprio di sì, poi 'mai dire mai' col mercato. Ci sono dei valori importanti e abbiamo dimostrato di poter rimanere in alto con questa rosa".



SU BIGLIA - "Sta bene e si è comportato da capitano. Dispiace per l'accaduto, non dovrebbero accadere queste cose".



SUL DERBY IN SEMIFINALE - "Siamo arrivati nei quarti, ma siamo stati sfortunati nel sorteggio. Ora ci giochiamo questa semifinale, un obiettivo da conquistare con le nostre forse. Io dovrò essere bravo a scegliere la formazione migliore".



SU QUANTO FATTO FINORA - "Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Meriteremmo qualche punto in più in classifica, ma contro il Chievo abbiamo dato tutto".



SULL'INTER DI PIOLI - "Con Stefano la squadra è migliorata, ha un potenziale da terzo posto".



SU LOMBARDI - "Non sarà della partita, il ginocchio si è gonfiato per una botta in allenamento. Sono state escluse delle lesioni, ma resterà a Roma per curarsi".



SULLA PARTITA DI MILANO - "Siamo feriti dopo la sconfitta con il Chievo, ma ormai è in archivio. Domani servirà un'impresa, ma ci proveremo con tutte le nostre forze".



SULLA DIFESA A TRE - "Tornerà un'opzione quando lo riterrò opportuno. Con la difesa a tre abbiamo vinto contro l'Atalanta, un successo meritato frutto di una partita organizzata".



SUI PRIMAVERA - "Al netto delle condizioni di Milinkovic-Savic, possibile una chiamata per Rossi e Folorunsho".