Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla a Sky Sport dopo la sconfitta con il Chievo Verona: "Il calcio non fa sconti, e l'ha dimostrato anche stasera. Abbiamo fatto un'ottima gara e mi dispiace per i ragazzi. Meritavamo di vincere, ma se non fai gol può starci di prenderlo alla prima. Sarà dura da digerire, ma già da domattina dovremo lasciare da parte questa brutta botta: martedì c'è l'Inter e una partita importante di Coppa Italia. Vedere sui tabellini 26 tiri a 3, ed il risultato è di 0-1 non è facile. Ci servirà per crescere. Secondo me l'abbiamo giocata bene, ma sappiamo com'è il calcio. Ho detto ai ragazzi di rialzare la testa ed essere fieri, perché abbiamo disputato un'ottima gara. Abbiamo tanti giovani e ci servirà per essere più spietati in zona gol. Capita di prendere gol al primo tiro in porta. Speriamo di poter "rubacchiare" qualcosa anche noi. Vedo solo ora l'epilogo sugli spalti, e la discussione di Biglia con il tifoso. Lui è il nostro capitano, ed è il primo a non essere contento. Lucas ha fatto un'ottima gara, e deve essere fiero della partita che ha fatto".