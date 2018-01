Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha analizzato la sfida di domani allo Stadio Olimpico contro il Chievo Verona di Maran: "I ragazzi hanno lavorato molto bene dopo un girone terminato nel migliore dei modi. È da lunedì che li vedo molto bene. Domani sarà subito un banco di prova importante. Ad eccezione di Caicedo e Di Gennaro spero di avere tutti a disposizione. Penso che sarà a disposizione anche Lukaku. Domattina sceglierò la formazione migliore. Il Chievo si sarà preparato nel migliore dei modi, dobbiamo essere bravi a riattaccare la spina e ricominciare con una vittoria. L'augurio è quello di sfatare il tabù, ha fatto bene contro l'Udinese, avrebbe meritato di più, storicamente è una squadra che ci dà fastidio, l'anno scorso abbiamo perso. Dovremo essere attenti e bravi a concretizzare. Davanti ai tifosi vogliamo fare il bottino pieno. Felipe Anderson e Nani? Li ho visti bene, lavorano molto bene e saranno importanti per noi da qui fino alla fine della stagione. Da quando è rientrato, il brasiliano ha giocato due gare dall'inizio. Sta tornando ai suoi livelli. Luis Alberto e Immobile hanno fatto cose straordinarie in sua assenza. Verrà ancora la sua occasione dal primo minuto e tornerà a fare bene". Inzaghi ha parlato dell'ampia scelta nel reparto avanzato: "Sono giocatori intelligenti, l'anno scorso abbiamo giocato anche con due punte. Dobbiamo lavorarci, tornerà utile, l'importante è che tutti i giocatori continuino a sentirsi tutti partecipi al progetto. Ognuno deve dare il proprio contributo come all'andata". L'allenatore biancoceleste ha parlato del nuovo acquisto Martin Caceres: "Per noi sarà un valore aggiunto. Si è subito inserito bene ed ha tanta esperienza. Ha sempre giocato, è arrivato in una buona forma. Può giocare in tutti i ruoli dei nostri tre difensori, si è allenato bene, dopo questo pomeriggio deciderò. Caceres come vice Lucas Leiva? Giocatore di esperienza che all'occorrenza può anche farlo, ma è stato preso per la difesa. Può giocare anche quinto di difesa a destra e sinistra. Sarà uno dei nostri tre difensori, per giocare a centrocampo devi avere esperienza nel ruolo". Sulla possibile squalifica della curva: "Penso che la Lazio abbia già pagato abbastanza, abbiamo avuto due partite senza la nostra curva. Sappiamo quanto è importante per noi, la Lazio si è sempre mossa contro il razzismo, siamo sempre stati contro ogni forma di violenza. Tra rinvii e squalifiche i nostri tifosi sono in difficoltà, ma questo è il calcio. I ragazzi meritano gente allo stadio per quello che hanno fatto. Domenica prima della sosta è stato bellissimo vincere a Ferrara con tantissimi nostri tifosi. Mi auguro la cornice vista con il Crotone, ho visto i giocatori contenti per i 3 punti e per le presenze allo stadio". Inzaghi ha parlato anche dell'incontro con gli arbitri sul tema VAR: "È stata una riunione costruttiva, che poteva essere fatto anche prima. Gli arbitri devono continuare ad arbitrare come sempre, non devono essere frenati dal VAR. Per me gli italiani sono tra i migliori. Devono essere tranquilli". Infine il piacentino ha parlato del mercato e del possibile rinnovo di de Vrij: "Il mercato è sempre aperto fino alla fine di gennaio. Ci mancava un difensore e ora abbiamo colmato la lacuna. A centrocampo abbiamo avuto un problema con Di Gennaro, che ha avuto una ricaduta, ad oggi siamo scoperti e vedremo cosa fare con la società. In attacco siamo a posto, dopo la partenza di Palombi potremmo far andare a giocare in prestito qualche altro giovane. Dopo la sosta, ho visto Stefan come sempre sereno e riposato. Speriamo che la fumata bianca sul rinnovo arrivi prima possibile".