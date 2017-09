L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi parla a Sky Sport dopo il successo sullo Zulte Waregem in Europa League: "Probabilmente abbiamo fatto i primi 20’ buoni, poi dopo il vantaggio abbiamo abbassato il ritmo e permesso alla squadra belga di rientrare in partita. In queste partite bisogna fare il 2-0 prima, noi no l’abbiamo fatto e abbiamo sofferto. È normale comunque, era la terza partita in settimana. Dobbiamo recuperare le forze per domenica. Caicedo e Immobile hanno dimostrato di poter giocare tranquillamente insieme. Luis Alberto? Adesso vedremo, ha preso un brutto colpo e gli si è gonfiato un piede. È in ospedale per fare una tac, speriamo che non sia nulla di grave. Squadra matura? Penso di sì. Fin dal primo giorno ho trovato grandissima disponibilità, l’anno scorso ho cambiato speso il modulo, quest’anno abbiamo questa identità e non voglio togliere certezze ai miei giocatori. Anche adesso che siamo in emergenza difensiva Patric è stato straordinario in un ruolo mai fatto in carriera. Sono contento per lui, se lo merita per come lavora nel quotidiano. Anche Di Gennaro e Luis Alberto stavano facendo bene, ma non avevano i 90’ nelle gambe giocando meno degli altri. Turnover? In panchina avevo Leiva e Nani anche, avrei potuto scegliere anche altri, ma la partita era sull’1-0 e per noi era troppo importante, dovevamo dare seguito alla vittoria in Olanda. I ragazzi sono stati bravi, dovevamo fare prima il 2-0. Nani col Sassuolo? Questo lo vedremo. Sta lavorando molto bene, avrei potuto inserirlo ma ho optato per Immobile perché volevo tenere di più palla".