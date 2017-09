Vittoria in rimonta per la Lazio contro il Vitesse. A fine partita Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona gara, nel primo tempo dovevamo sfruttare meglio tre o quattro situazioni. Avevo detto che loro erano una buona squadra, hanno giocatori svelti e davanti sono pericolosi; alla prima disattenzione infatti abbiamo preso un gol da evitare. Poi nel secondo tempo ci siamo corretti a livello tattico, ma sono contento perché non eravamo mai andati sotto e c'è stata una buona reazione. Quest'anno sarà difficile perché spenderemo tanto a livello mentale e fisico, dovremo sempre scegliere nel migliore dei modi. Di Gennaro? Ha giocato una buona gara, come Felipe, sfortunato nel prendere l'ammonizione. Ci siamo messi 4-3-1-2 nel secondo tempo, ho chiesto agli attaccanti di stare un po' larghi. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto tre gol, sono contento, anzi potevamo farne altri. Sono contento di Caicedo, ho avuto le risposte che cercavo. Luis Alberto? Ha cambiato tre ruoli stasera, da punta a trequartista a mezzala; è un giocatore completo, il nostro valore aggiunto di quest'anno. Ha faticato all'inizio l'anno scorso, con il gioco e la lingua ma complimenti a lui: adesso non posso farne a meno. Si sta rivelando un elemento preziosissimo per noi".