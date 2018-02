Vigilia della sfida con il Sassuolo per la Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: "Giocando ogni tre giorni si è spesso lontani dalle proprie famiglie. Quando abbiamo giocato in casa ho preferito mandare i ragazzi a dormire con le loro famiglie. La stanchezza fisica non esiste, ci può essere una stanchezza mentale ma ce l'ha chi non ha obiettivi e non è il nostro caso. Stiamo bene.



Turnover? È normale che abbia qualcosa in testa. Oggi l'allenamento è stato buono, i ragazzi hanno recuperato bene. Ho alcuni dubbi, dall'inizio partiranno sicuramente Radu e Milinkovic-Savic che non c'erano in EL. Testa al Sassuolo, dovremo dare il 120%.



Immobile? Sta facendo cose straordinarie. In un anno e mezzo è già entrato nella top 10 dei bomber laziali. Si è calato perfettamente in questo ambiente, è uno dei nostri leader e continuerà a segnare.



Come stanno Ciro e Felipe Anderson? Hanno lavorato tutti bene, anche Luis Alberto, così come Caicedo e Nani. Con calma domani faremo le valutazioni del caso.



Sorteggio? Sulla carta c'erano squadre più forti ma la Dinamo è organizzata, può andare in vetta al campionato dove c'è lo Shakhtar che ha dato filo da torcere a Roma e Napoli. Tutte le squadre erano competitive, ci sarà tempo per pensare agli ucraini. Ora penso alla sfida di domani: affronteremo una squadra con ottime individualità, guidata da un allenatore esperto, che dà organizzazione alle proprie squadre. Dovremo essere attenti e concentrati.



Troppi gol subiti? Stiamo lavorando per cercare di prendere qualche gol in meno ma siamo quelli che facciamo più gol. Ho una difesa di alto livello, anche se qualche gol si poteva evitare.



Importanza posto Champions? Siamo in lotta su tutti i fronti, dovremo essere bravi. Il campionato è importantissimo, poi mercoledì giocheremo in casa col Milan e cercheremo di andare avanti in Coppa Italia. In campionato domani sarà una prova importante.



Felipe Anderson? Ha disputato un'ottima partita, gli ho fatto i complimenti come a tutta la squadra, soprattutto i tre davanti. Ci hanno permesso di difendere meglio di squadra, sono stati i primi a fare pressing. Partivamo da un risultato non positivo e abbiamo sistemato la pratica a fine primo tempo.



Zarate ha chiesto di tornare? Ci sentiamo per telefono spesso. Sono stato a Londra perché mio figlio studia lì e ci siamo trovati in un ristorante casualmente. Abbiamo parlato dei nostri tempi, quando parla di Lazio gli si illuminano gli occhi. È un grande giocatore ma ha fatto la sua strada, quando sta bene può fare la differenza".