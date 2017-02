Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Empoli: "Abbiamo superato la delusione del match con il Milan. Veniamo da tre ottime partite contro Inter, Pescara e i rossoneri: abbiamo dominato, sono orgoglioso perché abbiamo fatto bellissime prestazioni. Ora però dobbiamo crescere e migliorare: per vincere gare come quella col Milan dobbiamo acquisire la cattiveria necessaria".



"Dobbiamo fare attenzione - aggiunge Inzaghi -. Affrontiamo una formazione organizzata contro la quale abbiamo perso negli ultimi due campionati. Come sta Milinkovic? Abbiamo qualche problemino con alcuni giocatori, lunedì abbiamo speso molto: parlo anche di De Vrij e Basta, per esempio. Comunque i ragazzi sono tutti convocati, domani valuteremo la formazione. Lulic? E' pronto, è stato fuori nelle ultime due partite ma si è allenato bene: domani giocherà".