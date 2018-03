Ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi, allenatore della Lazio: "È un momento importante della stagione, adesso mancano tre partite per arrivare alla sosta e dovremo tirare fuori tutte le energie che abbiamo. Abbiamo tre sfide importanti tra Cagliari, Dinamo Kiev e Bologna. De Vrij? È solo un problema burocratico che la prossima settimana si risolverà nel migliore dei modi senza nessun provvedimento. Colgo l'occasione per porgere le sentite condoglianze ai cari di Astori. Per quanto riguarda il Cagliari sappiamo che troveremo una squadra ben allenato con un allenatore preparato che ha avuto tempo per preparare la gara. Servirà una gara di grande umiltà. Solo così potremo tornare dalla Sardegna con un risultato positivo".