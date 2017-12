, allenatore della Lazio, ha parlato a Rai Sport dopo il quarto di finale vinto contro la Fiorentina. Dal rinnovo di de Vrij a Immobile, queste le sue dichiarazioni: "La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, che potevamo chiudere con vantaggio più largo. Nella ripresa la Fiorentina ha fatto cambi ed eravamo un po' stanchi. Però è la seconda partita che non concediamo gol: è stata meritata e ci tenevo molto. La semifinale per noi è un traguardo importante: avremo tanti impegni tra gennaio e febbraio ma siamo contenti, la volevamo a tutti i costi. Immobile aveva un po' di febbre ma stamani si è presentato dopo l'allenamento. Volevo impiegarlo, se necessario, nell'ultima mezz'ora ma l'infortunio di Caicedo l'ha fatto entrare. Mi dispiace: ci avrebbe aiutato e questo è l'unico neo della serata. Ci siamo abbassati, complice anche la Fiorentina che era in un ottimo momento. Siamo stati bravi: sappiamo di dover soffrire da squadra. Stasera l'abbiamo fatto e fuorché il tiro di Chiesa parato da Strakosha abbiamo sofferto poco.La sua condizione è da migliorare ma sono soddisfatto: crescerà e ci aiuterà tanto".- "Avremo tempo per il mercato: prima recuperiamo le energie verso Milano. La società si occupa del mercato.Vorrei allenarlo ancora.- "Felipe Anderson può fare la seconda punta o il quinto a destro. Partiva accanto a Caicedo, lo aspetteremo. La SPAL qui all'Olimpico giocò bene, noi non fummo brillanti. Ora però è giusto concentrarsi sull'Inter. Abbiamo voluto questa semifinale e la qualificazione in Europa League. In campionato vogliamo correre. Abbiamo un po' rallentato ma non molliamo, per competere su tutti i fronti. Il derby di Milano sarà bello da vedere".