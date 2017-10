Un calendario ricco, complicato, quello che aspetta la Lazio, dopo la vittoria contro la Juventus. Inzaghi dovrà dosare le forze dei suoi con la massima precisione ed attenzione.. A cominciare da giovedì a Nizza: l’Europa League, almeno fino a primavera, non richiede un grandissimo dispendio di energie. Poi la corsa in Serie A: ora la Lazio è a -5 dalla testa della classifica, presidiata dal Napoli. I biancocelesti fino alla sosta affronteranno Cagliari, Bologna, Benevento e Udinese. Poi, come riporta Il Messaggero, ci sarà il derby del 18 Novembre, altra partita fondamentale per le ambizioni dei ragazzi di Inzaghi.