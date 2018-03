Inzaghi si prepara ad un giorno storico. Il 5 aprile per il mister sarà fondamentale: Simone prepara il doppio compleanno. Giovedì prossimo il tecnico biancoceleste compirà 42 anni e lo farà scendendo in campo contro il Salisburgo: una vittoria renderebbe la giornata ancora più memorabile.



TOP TEN - Come riporta il Corriere dello Sport, mister Inzaghi è a quota 94 presenze sulla panchina della Lazio e la top ten dei tecnici è vicinissima: sono 53 le vittorie complessive, 17 pareggi e 24 sconfitte, un titolo vinto ed ora punta Mancini, suo ex compagno di squadra al decimo posto. L’ex laziale si è seduto ben 102 volte sulla panchina dei capitolini.