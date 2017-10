Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta a Sky Sport la vittoria in casa del Nizza: "I ragazzi sono stati bravi a vincere una partita non semplice, lo scorso anno loro erano arrivati terzi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in uscita, siamo stati bravi a rimanere in partita e a vincerla. Ero un po' preoccupato dopo la Juve, ma alleno una squadra matura, i nuovi entrati hanno fatto una buonissima partita, andiamo a casa con un'ottima vittoria per noi. Nani? Si è impegnato, nella prima frazione non lo abbiamo servito nel migliore dei modi. Può fare meglio, anche Caicedo era arrivato in ritardo di condizione, ma stasera ha fatto bene. Anche il portoghese metterà la sua qualità al servizio della squadra. È un ottimo momento, adesso arriverà il difficile. Luis Alberto è stato bravo nel legare la squadra, sono contento anche dei primi 60', senza lui, Immobile e Leiva. Ieri sera ho saputo che il Nizza avrebbe potuto giocare con il 3-5-2, la stessa Juventus ce l'aspettavamo con il 4-2-3-1, ma hanno giocato con il 4-3-3. Questa è la mentalità che voglio, sono soddisfatto anche di questo, la squadra capisce e mi segue, dobbiamo continuare così. I meriti sono dei ragazzi, ci sono nove-dieci persone che collaborano con me. La scorsa stagione avevamo una settimana per preparare una partita, quest'anno è diverso".