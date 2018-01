L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato a Sky Sport il netto successo sull'Udinese: "Per noi era una partita importante, veder entrare così in campo giocatori che magari erano stati impiegati meno è motivo di grande orgoglio. Davanti a noi abbiamo un ciclo di partite difficile, dovrò scegliere sempre l’opzione migliore e avere così tante alternative mi fa stare tranquillo. Per molti questa Lazio è stata sorprendente, ad inizio anno non tutti ci consideravano tra i primi posti, ma ora ci siamo e dobbiamo onorare al massimo anche tutte le altre competizioni dove siamo andati avanti. Quotidianamente parlo con i ragazzi in allenamento e li vedo tranquilli, coinvolti nel progetto. Da De Vrij aspettiamo il rinnovo e penso che arriverà, ma l’importante è che sia sempre concentrato sul bene della squadra".



Sulle prove di Felipe Anderson e Nani: "Felipe Anderson e Nani sono stati bravissimi, magari meno appariscenti ma hanno fatto esattamente quello che gli avevo chiesto, nonostante un avversario ostico da affrontare come l’Udinese. Con il gol di Anderson avevamo chiuso definitivamente la partita e per questo ho esultato più del solito, ma sono comunque contento lo abbia fatto lui perché lo meritava dopo l’ultimo periodo".



Sulle prossime sfide col Milan: "Uno scherzo del calendario che ci ha messo per due volte di fronte il Milan, che è in buon momento di forma grazie anche al lavoro Gattuso, con cui hanno cambiato passo. Andremo a San Siro per fare la nostra partita sia nella lotta al terzo posto che nella semifinale di coppa, nonostante saremo lontani dal nostro pubblico".