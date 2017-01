Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Radio Rai dopo la vittoria all'ultimo respiro sul Crotone. "Abbiamo fatto la partita, calciando 22 volte in porta, 15 corner. Il Crotone ha fatto la partita che doveva. Se l'avessimo sbloccata prima forse avremo sofferto meno ma è comunque una vittoria meritata. Il gol di Lombardi probabilmente era regolare. L'ho visto bene in campo. Abbiamo vinto soffrendo, ma anche ad altre squadre succede. Abbiamo meritato sul campo i punti che abbiamo facendo un grande girone d'andata. Crisi del gol? Non credo, abbiamo portato al gol tantissimi calciatori. Era importante ripartire con una vittoria e ci siamo riusciti. Adesso testa all'Atalanta".



Due parole sul mercato a Premium Sport: "La società sta monitorando la situazione, se ci sarà qualche uscita ci penseremo.Biglia? E' il nostro capitano. Oggi ha sbagliato il rigore, ma ha fatto una buona gara. Per noi è un giocatore importantissimo, i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di calciarli".