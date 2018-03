La Lazio spera nel calendario. Che strizza l'occhio alla squadra di Inzaghi. Lo stop di sabato contro la Juventus e la sconfitta in Coppa contro il Milan ha riportato in auge qualche malumore, ma ora i biancocelesti hanno una possibilità importante.



CALENDARIO FAVOREVOLE - Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi può guardare al calendario e sorridere. Giovedì, 8 marzo, arriva la Dinamo e la società vuole festeggiare le sue tifose: una promozione regala la possibilità di entrare in curva a soli 5 euro. Non solo: in campionato nel girone di andata la Lazio conquistò una serie di vittorie importanti dopo la gara contro la Juventus. Inzaghi spera nel replay.