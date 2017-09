Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.



L'INFERMERIA: "Devo vedere le condizioni di Luis Alberto e de Vrij, che ieri ha lavorato parzialmente. Vedremo oggi pomeriggio come risponderanno. Per gli altri infortunati, se ne riparlerà dopo la sosta".



SU NANI: "Nell'ultima settimana ha lavorato molto bene, veniva da un brutto infortunio. Ho trovato un grande giocatore, pensavo di utilizzarlo già giovedì. E' pronto per giocare".



SU MARUSIC: "Marusic mi ha impressionato, ha tanto voglia ed è un professionista serio. L'unico suo problema è la lingua, ma tatticamente è molto intelligente. Adesso sta migliorando anche cola la lingua e si vede in campo".



SUL SASSUOLO: "Viene da una sconfitta immeritata, ha giocatori che possono metterci in difficoltà. Dovremo essere bravi per tutta la partita perché il Sassuolo verrà a Roma per fare risultato".



SU MILINKOVIC-SAVIC: "Ha avuto un affaticamento prima di Verona, non lo abbiamo rischiato. Domani penso possa partire dall'inizio".



SU IMMOBILE: "Quello che mi ha colpito di più è il modo in cui si è calato nella nostra mentalità fin dal primo giorno del suo arrivo a Roma. L'ho definito leader, per come si impegna e per l'esempio che dà ai compagni".