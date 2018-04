Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Immobile? Ha preso una bruttissima botta sul collo del piede, stamattina ha lavorato in acqua. Abbiamo escluso infrazioni, è sicuramente fra i convocati e poi vedremo domani come starà. Vale per tutti: le energie fisiche si recuperano col riposo, l'obiettivo ci darà energia mentale. A parte Patric e Radu squalificato sono tutti disponibili, cercherò di schierare la miglior formazione possibile".



Senza Immobile, possibile Milinkovic più avanzato?

"No, se non ci fosse Immobile ho Caicedo e Nani che si allenano sempre al massimo: la scelta cadrà su uno dei due. Fermo restando che su Immobile sceglierò domani".



È ottimista?

"Non aveva problemi a correre. Ha preso una botta sul collo del piede, potrebbe avere problemi a calciare il pallone. C'è tempo, domani sera vedremo il da farsi, però sono abbastanza tranquillo: ho tutta la rosa a disposizione eccetto Radu e Patric".