Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'RB Salisburgo: "È una settimana importante, quest'anno ne abbiamo avute tante. Quella di domani sarà una gara importantissima, disputando una buona partita sarà semifinale, ma mancano 90 minuti. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma non dobbiamo amministrare la partita. Giochiamo contro una squadra che ha grandissimo ritmo e bisognerà essere bravi a fare la nostra partita. Difficile non pensare al derby? Dovrò essere bravo a cercare di capire quali giocatori per domani mi daranno le maggiori garanzie senza pensare a domenica. Col Salisburgo dobbiamo giocare nel migliore dei modi, da venerdì penseremo a derby".



DA IMMOBILE ALLA ROMA - "Riposerà Immobile? Non lo so, dovrò valutare, viene da tante partite consecutive disputate. Giocheranno sicuramente Radu e Parolo perché domenica a Udine hanno riposato. Roma-Lazio in Supercoppa europea? Non sarebbe male per la città di Roma, sarebbe una cosa meravigliosa. La Roma è già un passo avanti rispetto a noi perché è in semifinale. Noi invece abbiamo ancora la gara di ritorno, siamo a 90 minuti dalla semifinale e ce la metteremo tutta. Il 3-0 di ieri un segnale per il calcio italiano? Complimenti alla Roma, ieri sera sono stati bravissimi. Le partite di coppa non si fermano ai primi 90 minuti e speriamo che stasera possa farcela anche la Juve, sarà molto difficile ma i bianconeri hanno nelle loro corde queste imprese. Poi domani spetterà a noi".