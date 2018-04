Vittoria pesante, i tre punti della Lazio a Torino segnano ora un vantaggio di 4 punti sull'Inter. Inzaghi a Premium ha fatto i complimenti alla squadra: “Immobile e Radu? Faranno accertamenti del caso, non sembrano due infortuni di poco conto. Vedremo in settimana. C’è la sensazione che Ciro possa finire qui la stagione, ma sono fiducioso per lui e per Radu, sperando che ci possano aiutare ancora. Sono contento della prestazione, di come è entrato Caicedo. Fare la riserva di Immobile non è semplice e avere un giocatore come lui è una fortuna. É un professionista esemplare e ci ha permesso di vincere insieme agli altri. Milinkovic? É stato bravissimo come tutti, il gruppo c’è. Sono fiducioso per il futuro con uno gruppo così. C’è ancora tanto da sudare, mancano 3 partite. Guardiamo solo noi stessi, posso incidere solo sulla mia squadra. Sapevamo di affrontare un buon Torino, abbiamo concesso poco o niente e forse meritavamo un risultato più largo. Leiva? É un grande campione, non a caso ha fatto 10 anni al Liverpool. É un ragazzo serio, disponibile e molto importante per noi. Sta facendo una grande stagione. Periodo di forma? La fortuna è stata avere il derby subito dopo Salisburgo, ci siamo ricaricati e abbiamo fatto 4 vittorie di fila. Ora ci aspetta una sfida difficilissima con l’Atalanta”.