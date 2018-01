Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria sul Chievo: "Giocavamo contro una squadra molto organizzata, che ha fermato Roma e Napoli sullo 0-0. Sapevamo che era ostica e che potevano esserci delle insidie. Abbiamo sbagliato qualche uscita iniziale, ma abbiamo anche creato molto. Questa Lazio, l'avevo detto fin dall'inizio, ha grandi margini di miglioramento. Gioca e si diverte, è tranquilla e consapevole di sé. Abbiamo varietà nella rosa, anche nei sostituti. Stiamo maturando, adesso continuiamo con questo tour di force di partite".



SU IMMOBILE - "Speriamo di recuperarlo per domenica. Se fosse stato qualcosa di grave, probabilmente non sarebbe riuscito nemmeno a fare quei minuti del primo tempo in cui ha provato a rimanere in campo".



SU CHAMPIONS E VAR - "Adesso è normale che siamo in un buon momento e la classifica è buona. Avremmo potuto avere qualche punto in più, ma non dobbiamo guardarci indietro. In alto con noi ci sono grandi squadre costruite per stare lì, speriamo di rimanerci. Abbiamo un ciclo di partite interminabili. Il Var? Il mio pensiero lo sapete. Ho ascoltato anche nella riunione a Milano e ribadito la mia posizione. È una tecnologia al quale dobbiamo abituarci, andiamo avanti su questa strada. Oggi ha fatto tornare indietro l'arbitro".



SU DE VRIJ - "Stiamo aspettando gli eventi. Dovrebbe arrivare il rinnovo, ma quello che più mi soddisfa è di averlo visto giocare con sicurezza nonostante le voci"