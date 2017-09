Un'altra vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo il 3-2 al Genoa, l'allenatore biancoceleste ha parlato a Premium Sport: "Abbiamo fatto un primo tempo bello da vedere, ma nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che ero preoccupato perché avremmo dovuto chiuderlo con qualche gol di vantaggio in più. Infatti nella ripresa il Genoa ha reagito, spinto dalla sua tifoseria e da qualche errore da parte nostra. Per fortuna alla fine siamo riusciti a chiuderla. Questa Lazio può ancora migliorare: dobbiamo cercare di rimanere nei piani alti della classifica, sapendo che quest'anno sarà difficile anche per via del doppio impegno. Dobbiamo essere più cinici, perché concretizziamo troppo poco per quello che creiamo. Ora riposiamo, ma da domani ci proiettiamo verso la sfida contro il Napoli. Sarà una partita difficile: l’anno scorso al San Paolo facemmo una bella gara, dovremo recuperare le energie per dare del filo da torcere a quella che è, assieme alla Juventus, la migliore squadra che c’è in Italia. Immobile? È un campione, un valore aggiunto per noi e speriamo che possa continuare così: è un vero leader, è uno dei nostri capitani e per me è un onore allenarlo. Se ho la formula magica per azzeccare i cambi? No, è che posso scegliere sempre in una bella rosa".



A Sky Sport, poi, Inzaghi ha continuato: "In questo momento non posso fare a meno di Luis Alberto, è il nostro valore aggiunto. Con lui abbiamo fatto un grande acquisto dopo un anno di apprendistato, stasera è stato un piacere vedere lui e la Lazio. Quando di trovi un giocatore di queste caratteristiche e gli ho detto che gli avrei trovato il posto e lo troverò sempre in queste condizioni anche con i rientri di Nani e Felipe Anderson. Immobile? È un giocatore generoso e quando è possibile gli farò risparmiare qualche mezzo tempo, corre molto e ci mette tutto in campo. Io sto benissimo qua e ringrazierò sempre Lotito per l'opportunità che mi ha dato".