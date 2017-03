L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino: "Siamo sicuramente in un bel momento, abbiamo ottenuto risultati importanti, però dovremo confermarci. Affrontiamo una grande squadra, allenata molto bene, conosco Sinisa, è un amico e un bravissimo tecnico. Voglio il 100% da tutti dal 1' al 95', per noi è una gara importantissima. Vogliamo rimanere in alto in classifica, per noi sarà come una finale. Obiettivo Champions? Dobbiamo affrontare partita per partita. Ho chiesto di giocare come se fosse una finale. Sicuramente è un momento decisivo della stagione. Keita? Si è allenato molto bene martedì, poi aveva ricevuto un permesso da parte della società. Ha avuto un brutto taglio al piede che non gli ha permesso di allenarsi. Lo staff medico è stato bravissimo a rimetterlo in condizione e ieri ha fatto un grandissimo allenamento. Vedremo se giocherà dall'inizio o a gara in corso".



TRA BELOTTI E IMMOBILE - "Belotti e Immobile? Sono i due attaccanti italiani più forti del momento, per questo fanno coppia in Nazionale. Mi piace tantissimo Belotti, mette tanto in campo, fa reparto e gol, ma non lo cambierei con Immobile. Ciro ci sta dando tanto a livello di reti e prestazioni. E' un leader, in alcuni momenti della partita, quando abbiamo un momento no, è il primo a incitare i compagni. Ha sempre il sorriso sulle labbra. Lo conoscevo già, per questo lo abbiamo voluto qui. Ho stima di Belotti, ma ripeto non lo scambierei con Immobile. Marchetti ha avuto un problema al ginocchio prima della partita con il Milan, poi si è dovuto fermare. Da generoso qual è ha provato a rimettersi subito a disposizione, ma l'infleunza gli ha fatto perdere tono muscolare. Penso che per domani non sarà convocabile. Quando sarà al 100% tornerà in porta, ora andiamo avanti con Strakosha che si è dimostrato affidabile. Patric è tornato in gruppo, ha lavorato abbastanza bene. Basta è in un bellissimo momento, a Bologna ha fatto una delle migliori partite. Vedremo dopo l'allenamento di oggi. Ho detto che domani avremo una sorta di finale non perché il Milan ha perso o perché c'è lo scontro diretto tra Inter e Atalanta, ma perché il Torino farà di tutto per fermarci".