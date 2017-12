Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha presentato il match di domani contro l'Inter: "Andiamo a Milano per disputare una gara molto importante. Non decisiva per la classifica, ma contro una squadra forte da sfidare al 120% per ottenere un risultato positivo. I ragazzi sono preparati, sappiamo cosa andremo ad affrontare. L'Inter ha avuto un calo fisiologico nelle ultime tre gare, ma è una squadra con grandi qualità e un allenatore bravissimo. I ragazzi sanno cosa andremo ad affrontare. L'Inter è davanti a noi in classifica e vogliamo restare attaccati a quel treno con tutte le nostra forze. Domani voglio una prova da Lazio"



Un bilancio sul girone d'andata: "I ragazzi sono stati straordinari. Abbiamo centrato la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due giornate di anticipo, siamo in Coppa Italia e in campionato siamo lì con le altre squadre. Però la Serie A finisce a maggio e le competizioni andranno avanti. Dopo la sosta di gennaio avremo una gara ogni quattro giorni e servirà massima attenzione. Certo, la classifica poteva essere anche migliore, ma adesso è inutile guardarci indietro".



Sulle scelte di formazione: "Parolo? Valuteremo. Nella nostra economia di gioco è importantissimo, dà grande equilibrio perché tatticamente è molto intelligente. Felipe Anderson dal 1'? Domani decideremo. Dovrò valutare con attenzione alcuni recuperi. Domani avremo un leggero risveglio muscolare, è la terza gara in sette giorni e quindi vedremo il da farsi".