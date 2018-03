La cocente eliminazione nella semifinale di Coppa Italia è già alle spalle. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è sicuro: "Quando si perde la possibilità di giocare una finale in quel modo c'è delusione ma abbiamo dimostrato contro il Milan che avremo meritato di passare. Fortunatamente abbiamo subito una partita importante e le energie si troveranno per forza di cose. Recupereremo sicuramente al 100%. Ho detto a tutti che sono molto orgoglioso della squadra. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Ci ha penalizzato il non aver segnato all'andata. Abbiamo preso solo un gol col Cittadella in Coppa Italia e abbiamo fatto molto bene. Era destino che non dovessimo giocare la finale".



JUVENTUS - "Li abbiamo già battuti giocando due grandissime partite e anche domani servirà una gara perfetta contro un'ottima squadra con un ottimo allenatore. Non gioca Higuain ma ci sarà Dybala, quindi non cambia molto. A livello tattico la Juve può cambiare ma a prescindere da questo sappiamo che dovremo fare una partita perfetta".



FORMAZIONE - "Ieri qualcuno non stava benissimo a causa di alcune botte ma non c'è alcun problema muscolare a parte quello di Caceres. Oggi pomeriggio valuterò ma come ho già detto recupereremo al 100%".



LUIZ FELIPE - "Sta facendo benissimo quest'anno e mi mette sempre in difficoltà. Col Sassuolo ha giocato alla grande così come mercoledì quando non era facile entrare. Il rigore? Solo chi non li calcia non li sbaglia, si è preso una bella responsabilità".



TURNO INTERESSANTE - "Sarà una giornata bellissima da vivere. Non pensiamo alle altre ma solo alla Lazio e sappiamo di dover fare una grande partita".



NANI - "Sta bene, così come Caicedo. quando li impiego mi danno grandi garanzie ma sono dietro a Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson".



LA PANCHINA DELLA JUVENTUS - "Le voci fanno piacere ma la Juventus ha il miglior allenatore italiano del momento. Sono qui alla Lazio da 20 anni ed è la cosa più bella che potesse capitarmi. Abbiamo fatto sette mesi straordinari ma ne mancano tre e dobbiamo continuare così".



LUIS ALBERTO E FELIPE ANDERSON - "Indipendentemente da chi giocherà entrambi devono accettare le scelte. Anche entrando a mezzora dalla fine si può essere determinanti".