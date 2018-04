Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'RB Salisburgo: "Domani sera avremo una gara difficile da affrontare, con un'ottima squadra che farà di tutto per rendere la partita difficile. In questi tre giorni dalla partita di Udine ci siamo preparati al meglio. L'impresa della Roma? Complimenti alla Roma per la partita di ieri sera. Questo testimonia che le partite europee di coppa vanno giocate in 180'. Se interpreti male una gara rischia di finire male. Per quanto riguarda noi, all'andata abbiamo fatto un'ottima gara. Dovremo avere lo stesso spirito anche domani sera. Sappiamo che i nostri tifosi in arrivo da Roma si faranno sentire. Giochiamo contro una squadra forte, preparata, le mie pressioni sono date dal Salisburgo. Domani sera troveremo uno stadio molto caldo. Dobbiamo tirare fuori una grande prestazione se vogliamo andare in finale".



SULLA FORMAZIONE - "Stanchezza fisica non ne vedo, anche se abbiamo tanti incontri ravvicinati. Potrebbe esserci una stanchezza mentale, ma so che la mia squadra è pronta a superare anche questo. Dubbio Felipe Anderson-Luis Alberto? I ballottaggi ci sono in tutti i settori del campo, potrebbero giocare anche tutti e due assieme. Ho 20 giocatori, tutti a disposizione tranne Lulic che ha un problemino. Sceglierò la formazione migliore anche al risveglio muscolare che effettueremo domattina. I diffidati? Sono tanti, ma non mi farò influenzare. Cercherò di valutare più che altro dagli allenamenti e parlando direttamente con i miei giocatori. Domani non ci sarà turn-over, ma solo la formazione migliore in questo momento. In questo momento esiste solo ed esclusivamente il Salisburgo, non penso al derby".