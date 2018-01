Dopo il 5-2 della sua Lazio alla Spal, Simone Inzaghi ha parlato a Premium Sport: "Volevamo fare una buona partita, l'avevamo preparata bene. Avevo timore di questa trasferta, ma i ragazzi sono stati bravi nonostante un inizio di partita con qualche difficoltà per merito della Spal, una squadra che in casa metterà in difficoltà molti. Luis Alberto e Immobile sono stati bravissimi, ma anche gli altri hanno fatto davvero bene. Siamo contenti: volevamo questi tre punti, ora ci riposeremo come giusto che sia e poi al rientro penseremo al tour de force che ci aspetta".



MERCATO E DE VRIJ - "Forse avremmo dovuto avere qualche punto in più, ma tant'è: cercheremo di fare un girone di ritorno migliore di quello di andata, oltre a onorare al massimo la Coppa Italia e l'Europa League che ci vedono pienamente coinvolti. I gol subiti? Non mi preoccupano, ultimamente subivamo meno e oggi alla fine abbiamo semplicemente concesso un rigore e un altro gol su una respinta nostra sbagliata. Un regalo dal mercato? Con calme e lucidità parleremo con la società e vedremo se si potrà migliorare questo organico. De Vrij? Siamo in attesa degli eventi: lui sa qual è il mio pensiero, per noi è un top player, è indispensabile. Lui deve stare tranquillo e giocare e se alla fine rimarrà saremo contenti".