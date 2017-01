Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chievo: "La conclusione è una sola: quello che ci ha portato fin qui sono l'atteggiamento mentale e l'approccio alle partite, sono sempre stata l'arma in più. Nella mia disamina settimanale ho detto queste cose, non possiamo permetterci di sbagliare l'approccio. Probabilmente avremmo perso lo stesso con la Juventus, solo il Bayern è passato nelle ultime 40 partite, ma al di là di questo abbiamo preso 2 gol in 15 minuti. Anche l'anno scorso l'approccio era stato diverso. L'atteggiamento mentale non può venire a meno. Ne avevo già parlato io con la squadra, noi non possiamo mollare di un centimetro, con tanta fatica siamo lì, ma già ho visto le facce giuste, so che domani ripartiremo nel modo migliore. Affronteremo il Chievo, ha perso le ultime non meritando, ha un ottimo allenatore".



Su Biglia: "Adesso dopo una sconfitta secondo me non è giusto trovare un colpevole. Il primo responsabile sono io che sono l'allenatore, evidentemente dopo il Genoa non sono riuscito a fare capire quello che serviva. Trovare il colpevole non è giusto, abbiamo toppato la partita tutti. Secondo me è inopportuno".



Sui rinforzi: "Mancano pochi giorni, domani avremo il Chievo, è una gara importantissima per rimanere con le prime, abbiamo faticato tanto dal ritiro per arrivare a questo punto. Poi parleremo con la società. Abbiamo il Chievo, poi l'Inter a cui penseremo domenica. Stamattina abbiamo fatto la rifinitura, ho visto le facce giuste".



Su Djordjevic: "Djordjevic ha risposto con una prestazione positiva con il Genoa, l'ho visto concentrato, sostituirà Immobile nel migliore dei modi"