Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta a Premium Sport il pareggio interno con il Bologna: "L’errore di Stakosha? Non ho ancora rivisto le immagini ma è un episodio. Avremmo meritato la vittoria, ci abbiamo provato in tutte le maniere ma abbiamo fatto un solo gol. Quando non si vince bisogna accettare il verdetto del campo. Non sono preoccupato per il quinto posto, vogliamo restare lì agganciati. Abbiamo giocato molte partite, ora ci riposeremo per poi ripartire nel migliore dei modi. Il Bologna si è difeso basso, si è chiuso bene e noi dovevamo avere più qualità nell’ultimo passaggio. Abbiamo anche giocato senza tre elementi importanti come Radu, Ilicic e Milinkovic Savic. Bocciatura per Nani? Assolutamente no, ho deciso di togliere un attaccante perché nel primo tempo abbiamo sofferto ma Nani ha fatto la sua partita come tutti. Le altre corrono e dobbiamo farlo anche noi. Noi, così come il Milan, abbiamo giocato più gare. E’ normale che ci sia un po’ di stanchezza a stasera ai punti avremmo meritato i tre punti. Qualche giocatore sta inconsciamente pensando più all’Europa League? Penso di no, assolutamente. Abbiamo fatto molti sacrifici l’anno scorso per entrare in Europa e la stiamo onorando al meglio".