Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha analizzato il successo della sua squadra al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo: "I ragazzi sono stati bravissimi: avevamo speso tante energie mentali giovedì, ma sapevamo che oggi avremmo dovuto fare una gara altrettanto importante. L’abbiamo sbloccata subito e col passare dei minuti siamo sempre stati in controllo, fino al momento in cui l’abbiamo chiusa. Milinkovic-Savic è un giocatore di grandissima qualità e quantità: è ancora molto giovane e ha tantissima voglia di migliorarsi, penso che abbia davanti a sé un futuro davvero roseo. Per aprire dei cicli bisogna cercare di mantenere in rosa i giocatori migliori, ma il mercato è il mercato: la società ad agosto ha dovuto cedere Keita, Biglia e Hoedt, ma è stata brava a saperli rimpiazzare, l’importante è che chiunque arrivi non faccia rimpiangere chi è partito. Quando arriverà il momento di Nani? Si è già ritagliato uno spazio importante, il suo unico problema è che davanti ha molta concorrenza. Ma lui è un ragazzo serio, si allena bene e da qui alla fine avrà modo di darci una mano. Noi vogliamo andare in fondo in tutte le competizioni che ci vedono impegnati, non ci poniamo un obiettivo particolare. Ora ci aspetta una settimana impegnativa, con la Coppa Italia con il Milan e poi la Juventus: avremo poco tempo per recuperare, ma quando hai degli obiettivi in testa la stanchezza passa più facilmente. Immobile? Mi auguro vinca la Scarpa d’Oro, perché se lo merita per il lavoro che sta facendo".