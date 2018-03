L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Benevento: "Si entra nella fase decisiva della stagione. Ora non bastano più le prestazioni, servono i punti". Sulle scelte di formazione: "Wallace, Lukaku e Radu non ci saranno. Lulic non è al meglio. Stesso discorso per Radu, che però potrebbe tornare giovedì. Caceres è un grande professionista, ha recuperato ma non ancora al 100%, è ancora prematuro utilizzarlo dal 1'. Pure Milinkovic-Savic non è al meglio. È tornato in gruppo martedì e lo valuterò dopo l'allenamento di oggi. Felipe Anderson? "Si sta allenando bene, domani sarà titolare. Immobile e Parolo hanno giocato due partite su due con la Nazionale ma sono in forma e vogliosi di darci una mano".