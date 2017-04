Il big match del weekend di Serie A vede di fronte Lazio e Napoli. Simone Inzaghi, in vista della partita dei biancocelesti, ha detto la sua: "Sappiamo che in Coppa abbiamo fatto qualcosa di importante, centrando una finale storica battendo la rivale cittadina. E' stato giusto festeggiarla. Ora ho qualche affaticato, dovremo recuperare un po' di energie. Dopo i prossimi due allenamenti sceglieremo. Col Napoli è una partita importantissima, la classifica è corta, dovremo affrontare al meglio le restanti nove partite. Loro saranno feriti, sono usciti giocando due ottime gare con la Juve e lo sappiamo". Poi, l'elogio all'avversario: "Voglio una Lazio matura, che affronta una grande squadra allenata dal miglior tecnico d'Italia e che gioca il miglior calcio in Europa, sarà una gara piena d'insidie". Infine si concentra sui singoli: "De Vrij e Marchetti out. Biglia, Lulic e Lombardi affaticati, ma conto di recuperarli almeno per la panchina".