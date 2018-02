Simone, allenatore della, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale persa dai suoi ai rigori contro il“Il Milan ha fatto due ottime gare. PDonnarumma è stato bravissimo, i rigori poi sono una lotteria"."Penso che abbiamo fatto la partita per 120 minuti. L’unico neo è non aver fatto gol. Purtroppo quando non segni non vai avanti però ho fatto ai ragazzi i complimenti:. Da domani dobbiamo lasciarci questa partita alle spalle e dobbiamo concentrarci sul campionato”."Dobbiamo essere bravi, io in primis, a ripartire ma non ho dubbi.. Avremmo voluto un giorno in più ma dobbiamo rispettare i bianconeri che la settimana prossima hanno una partita importante in Champions"."Luis Alberto ha fatto la partita che doveva fare e a 25 minuti dalla fine ho inserito Felipe Anderson che ha cercato di fare quello che sa fare. Va detto che"Probabilmente avremmo dovuto coprire meglio l’area di rigore.Oggi è mancata la finalizzazione ma comunque devo fare i complimenti ai miei ragazzi".Come ho detto prima, dovremo essere bravi già da domani mattina a non pensare alla gara di oggi. Ci abbiamo sempre creduto dall’inizio, probabilmente qualche dettaglio ha fatto si che non ce la facesse la Lazio.”.