Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria di Pescara: "Parolo? Gli ho fatto i complimenti, oltre i quattro gol lui è importantissimo per noi: ci aiuta in entrambe le fasi, ha sempre fatto gol ma ciò che più contava era tornare a vincere e ce l’abbiamo fatta. Sul 2-0 pensavamo la partita fosse vinta, il Pescara è una buona squadra ma siamo stati bravissimi a ripartire nel secondo tempo ed a vincere meritatamente. Abbiamo smesso di giocare 15′ ed il Pescara aveva meritato di pareggiare la partita, siamo stati bravi a rimetterci a giocare a calcio ed abbiamo meritato la vittoria. Keita? Non c’è nessun caso: è rientrato dalla Coppa d’Africa voglioso, si è allenato molto bene ed ha meritato di giocare. E’ importantissimo, sa che deve aiutare. Confronto tra lui e Biglia? Un normale confronto, è giusto che dia consigli ai più giovani. Non dobbiamo cercare il pelo nell’uovo, sono cose che possono capitare ma si tratta di normalissime discussioni su questioni di gioco. Rosa più folta per ambire a competere? Sono passate 22 partite ed abbiamo 43 punti e ce ne mancano un po’: sono contentissimo di allenare questa rosa, ho tanti calciatori polivalenti e tante risorse. Oggi avevo una panchina importante, ho rinunciato a Radu e Lulic dal 1′: sono contento".