Nonostante la quarta sconfitta nelle ultime cinque sfide, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è fiducioso. Ecco le parole del piacentino ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo sfruttato le numerose occasioni, purtroppo dispiace. Avremo la gara di ritorno e credo che giocando così potremo farcela, c'è il rammarico di essere nel momento difficile dal punto di vista dei risultati e non delle prestazioni. Dobbiamo essere bravi ora a ripartire subito in campionato contro il Verona, poi penseremo al ritorno con lo Steaua. Rifarei le stesse scelte: i ragazzi hanno dato ottime risposte. Il risultato ci penalizza ma abbiamo tante possibilità di passare. La squadra non meritava di perdere, c'è rammarico, ma sappiamo che giocando così anche al ritorno possiamo passare il turno. Felipe Anderson ha dato quello che doveva dare, ha fatto molto bene anche se non ha trovato gol. Quando perdi tante partite così ravvicinate non c'è più la serenità di prima, ma oggi ho visto che la squadra ha giocato".