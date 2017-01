L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus: "Sappiamo che ci aspetta una gara difficile contro una Juve ferita dopo la sconfitta a Firenze. Andremo a giocarcela a viso aperto, l'abbiamo preparata bene. Ho visto i ragazzi motivati, andremo a fare la nostra partita. Di impossibile non c'è nulla, ma loro in casa hanno vinto le ultime 28 partite. Noi siamo convinti di poter fare bene".



SULLA PIAZZA - "Abbiamo fatto una buona stagione, percepisco che la gente è felice del nostro operato. Il difficile viene adesso, manca un girone di ritorno e dobbiamo farci trovare pronti. Non siamo più una sorpresa".



OBIETTIVI - "Siamo un corsa per l'Europa e vogliamo lottare fino alla fine. Abbiamo lavorato tutti insieme verso un'unica direzione".



FORMAZIONE - "Ci sarà qualche defezione. Basta e Lulic non ci saranno, Keita è in Coppa d'Africa. Avrei preferito giocarmela con la rosa al completo, ma sono cose normali nel calcio".



LOMBARDI - "Quando ha giocato si è fatto sempre trovare pronto. Può giocare, devo vedere se dal primo minuto o a gara in corso".



JUVE - "Dobbiamo partire bene, sono fiducioso, la squadra è convinta. Vogliamo fare una grande partita, anche se contro le grandi squadre spesso decidono gli episodi. Partita della svolta? Ci siamo preparati, lo Stadium è un ambiente particolare, la Juve ha sempre vinto nella sua tana. Troveranno una Lazio pronta, vedremo cosa succederà. Hanno punti deboli? Noi abbiamo il massimo rispetto dei bianconeri, io ho cercato di trasmettere ai miei giocatori che dipende tutto da noi. Incontriamo la prima della classe, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con tutti".



LE ROMANE - "C'è grande equilibrio, l'unica differenza è il derby. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, le differenze sono minime. La differenza la farà chi avrà più continuità nel girone di ritorno".



L'ANDATA - "Abbiamo giocato bene, forse è mancata un po' di cattiveria da parte nostra".