Inzaghi ha una certezza: con i l suo 3-5-1-1 ha costruito una Lazio di successo, d'alta quota, in grado di competere per la Champions. Contro il Benevento, una volta con l'uomo in più, il mister ha però optato per la difesa a 4: interrogato sul cambio-modulo, Inzaghi ha spiegato di non avere tempo materiale per sperimentare. Troppe le partite da giocare, pochi gli allenamenti: come riporta il Corriere dello Sport, alcuni ex di lusso hanno commentato soluzioni diverse in chiave tattica.



FORMAZIONE LAZIO E TATTICA - Per l'ex difensore della Lazio Sebastiano Siviglia il 3-5-1-1 è il modulo giusto: con la difesa a 4 la squadra di Inzaghi rischierebbe di sbilanciarsi, senza riuscire a coprire adeguatamente il campo. D'Amico gli fa eco: "La Lazio ha fatto bene a 3, perché dovrebbe cambiare?". Per Agostinelli, infine, il cambio modulo potrebbe essere addirittura controproducente e "pericoloso".