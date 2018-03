La Lazio rischia di perdere Lucas Leiva. Brutta sorpresa per Inzaghi: il centrocampista autore del gol del pareggio contro il Bologna, uno dei più in forma in casa Lazio, si è presentato nella clinica di riferimento per accertamenti.



RISCHI - Il brasiliano si è sottoposta a esami strumentali, nelle prossime ore si potrà avere un quadro clinico più chiaro in merito ad alcuni fastidi che il giocatore ha sentito al termine dell'ultimo match.