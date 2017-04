Il West Ham piomba su Simone Inzaghi, Simone Inzaghi irrompe nelle scommesse sul prossimo tecnico dei londinesi. I bookmaker d’oltremanica confermano i rumours delle ultime ore: l’interesse c’è ed è forte, tanto che i quotisti hanno subito inserito in lavagna l’attuale allenatore biancoceleste, dandolo a 4,50. Inzaghi si è subito piazzato in cima alle quote, assieme a un’altra vecchia conoscenza laziale: Roberto Mancini, da tempo considerato un potenziale candidato per la panchina del West Ham e pure piazzato a 4,50. Staccate per il momento le altre soluzioni: Marcelo Bielsa viaggia già a 10,00, seguito da Rudi Garcia a 11,00. A 12,00 Unai Emery, in bilico al Psg, ma corteggiato pure dalla Roma, mentre il ritorno di Gianfranco Zola non è ipotizzabile, vista la quota di 50 contro 1