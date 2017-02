Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi dichiara: “Potevamo fare sicuramente meglio. Abbiamo fatto fatica nel possesso palla ma abbiamo vinto una gara importantissima. Non abbiamo sofferto ma abbiamo creato meno del solito, abbiamo 50 punti e dobbiamo andare avanti. Ora penseremo al derby di Coppa Italia dove dovremo fare di più. In campionato davanti stanno correndo tutte, noi non dobbiamo mollare, dobbiamo restare attaccati, le altre vincono e noi vogliamo fare altrettanto. Sicuramente dobbiamo fare meglio ma oggi avevamo anche molti giocatori importanti fuori. Prestazione condizionata dal derby? Parzialmente ha un po’ influito, soprattutto nell’esclusione iniziale di Milinkovic-Savic che è un giocatore che spende sempre tantissimo, ha avuto anche un problema fisico all’adduttore e ho preferito metterlo dentro solo nel secondo tempo. Murgia comunque ha fatto la sua parte molto bene anche se Milinkovic nella nostra squadra è un profilo importantissimo. Immobile rigorista ufficiale? Noi abbiamo due rigoristi che sono Immobile e Biglia. Oggi non c’era Lucas e l’ha tirato Ciro che ha fatto una buona partita”