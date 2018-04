Inzaghi premiato insieme al suo staff al teatro Ghione, a Roma, nell'ambito dello spettacolo benefico dedicato a Chiara Insidioso “Lazio 1915: Amore e Guerra”.



INZAGHI SI SCUSA - Allo spettacolo, teso a rivendicare lo scudetto 1915, per cui è in corso una battaglia legale, erano resenti alcuni membri dello staff del club capitolino, tra cui il mister Simone Inzaghi, che ha voluto ringraziare i tifosi biancocelesti per il supporto di queste ultime settimane, e ha chiesto scusa "per la serata storta di Salisburgo".