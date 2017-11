Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Nizza.



PASSAGGIO DEL TURNO DA PRIMO - "Quanto ci tengo? Tantissimo. Vincendo a Nizza abbiamo messo un bel mattone ma adesso quello che vogliamo è fare una bella partita domani sera, sapendo che in Francia è stata dura, contro una squadra fisica che può metterci in difficoltà".



TURNOVER - "Probabilmente qualcosa cambieremo. Immobile ha accusato un indolenzimento dopo Benevento, quasi sicuramente non sarà della partita. Non è a rischio per domenica, ma non penso di convocarlo per il Nizza. Se ho parlato di lui con Ventura? No, ma la sua presenza per domenica non è assolutamente a rischio".



ROMA-CHELSEA - "Non l'ho guardata, il derby è lontano e penso solo al Nizza. Vincere vorrebbe dire affrontare con più leggerezza le ultime due gare di Europa League".



WALLACE E FELIPE ANDERSON - "Domani torneranno Basta e Palombi. Per gli altri due andremo dopo la sosta. Hanno voglia di tornare ma hanno avuto problemi non semplici da superare".



VINCERE UN TROFEO EUROPEO - "È un nostro desiderio. Abbiamo cercato con tutte le nostre forse l'Europa League nella passata stagione e vogliamo fare il meglio possibile".



CAICEDO E NANI - "Credo che abbiano la possibilità di giocare dall'inizio. Hanno dimostrato di poter far bene insieme. Nani è arrivato con un problema che si trascinava da settimane ma ha lavorato tantissimo per entrare nel nostro gruppo. Ha fatto bene e sono contento per lui. Sa come si gioca a calcio, può giocare da seconda punta, da esterno o da centravanti. La stagione è partita bene ma dobbiamo continuare così, siamo solo all'inizio".



NUOVO MODULO - "Ho Lulic e Luis Alberto che possono giocare in diversi ruoli. Domenica abbiamo giocato gli ultimi minuti con il 3-4-1-2 e può essere una soluzione, ma il nostro modulo resta lo stesso, perché la squadra ha più certezze. Ho una squadra talmente matura che posso cambiare in corsa".



REGISTA - "Parolo, Leiva e Murgia sono le nostre opzioni. Devo valutare".



BASTA - "Difficile ritrovare il poto con questo Marusic? Da allenatore sono contento di avere più opzioni, Basta è importante per noi".