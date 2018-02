Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dalla suacontro loper 5-1 che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League., manteniamo la nostra lucidità e stasera, per esempio, ha giocato Patric che non giocava da più di un mese ed è stato tra i migliori in campo. Io non lascio indietro nessuno, guardo gli allenamenti e lui ha sfruttato la sua chance".. Al di là di quando siamo in possesso, si è sacrificato per la squadra.Non lo stavo per sostituire perché poteva eguagliare il mio record di quattro gol segnati in una partita in Europa. Avrei voluto cambiare lui per inserire Caicedo, ma poi ho tolto Felipe che aveva i crampi.. Noi abbiamo dei quinti che spesso sono in zona d’attacco,. A gara in corso posso cambiare se tutti si sacrificano come Luis Alberto, che ha corso tanto e ha fatto la mezzala”.Dove possiamo arrivare?. Oggi ho ricordato ai ragazzi dove eravamo partiti l’anno scorso, quanti sacrifici abbiamo fatto per centrare l’Europa League e che sarebbe stato un peccato uscire ai sedicesimi contro lo Steaua, con tutto il rispetto per loro. Ora ci giochiamo l’ottavo, ci sono grandissime squadre. Domani vedremo il sorteggio cosa ci riserverà”.