Simone, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Chievo. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste: “Sappiamo che affronteremo una squadra non semplice. La sconfitta dell'anno scorso subita in casa brucia ancora, ci tolse 3 punti importanti. Anche l'anno scorso li affrontammo all'inizio, il clima era simile, ci siamo preparati nel migliore dei modi. Vogliamo fare il risultato pieno”.- “Penso che quest'anno abbiamo cercato di iniziare un percorso con questo modulo già proposto tante volte la stagione scorsa. Anche ora possiamo cambiare modulo, poi dovremo vedere i giocatori a disposizione. Ho avuto risposte importanti dalla squadra, abbiamo una nostra fisionomia, continueremo così. Ma conta più l'interpretazione dei singoli”.- “Dopo la partita col Chievo ci saranno gli ultimi, ci si potrà concentrare sul calciomercato. Ho espresso la mia espressione, dopo la sosta giocheremo ogni 3 giorni fino a Natale. Sarà un percorso lungo,. Concentriamoci su questa partita, dobbiamo completare la rosa, abbiamo problemi numerici perché sarà un percorso lungo e faticoso. Con la società e il direttore sappiamo che ci sono questi due ruoli da coprire”.- “Non ci voleva, il problemino c'è, coi medici cerchiamo di recuperarlo il prima possibile, vogliamo averlo al 100%. Dovremo vedere giorno per giorno come proseguirà il recupero. Dovrà rientrare quando sarà al massimo. Ora non ce l'abbiamo.- “Mi pongo il problema del Chievo. Del mercato e dei giocatori a disposizione ora non mi preoccupo. Troveremo un campo non perfetto e un clima torrido. Vogliamo giocare bene sapendo che si dovrà vedere una Lazio affamata. La Supercoppa è stata una grande partita, ma ora la lasciamo da parte dopo essercela goduta. Dopo la sosta testa all'Europa League.- “Vargic è un ragazzo umile, che si è calato bene nella parte l'anno scorso e ha fatto il suo. Guerrieri ha fatto bene, lo conosco, ma il secondo ora è Vargic".- “Se n'è parlato, anche se non è un mancino è un giocatore importante, è da diversi anni in Italia e ha esperienza. Sarebbe pronto all'uso. Dopo la sosta avremo partite ravvicinate”.- “Non è mai semplice, ora testa al Chievo, ci penseremo dopo la sosta. E' un girone competitivo, poteva andare meglio, c'erano squadre meno blasonate. Avrei preso il Vitesse, è al comando in Olanda, in quarta fascia c'erano squadre meno forti. Lo Zulte lo conosciamo come il Nizza, sono arrivati bene in classifica nei rispettivi campionati”.- “Sì, si sta meritando lo spazio, si sta impegnando. L'anno scorso ha avuto qualche problema nell'inserimento. E' venuto molto propositivo in ritiro, sta facendo ottime prestazioni.- “Rinnovo? Penso di sì, è un giocatore importantissimo, è contentissimo di vestire questa maglia, lo dimostra in partita e in allenamento. E' un punto fermo per il presente e per il futuro”.