Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, analizza a Sky Sport la vittoria contro il Salisburgo in Europa League: "L'esultanza di Immobile? Avevo visto che andava verso la curva, non mi ero accorto fosse lui. Ben vengano queste esultanze. Risultato che sta stretto, per quello che si è visto in campo potevamo fare un risultato migliore. Il portiere l'ha presa per caso su Caicedo, il tiro di Patric... Non dimentichiamo però che abbiamo giocato contro una squadra forte, sapevamo che non era semplice, i ragazzi lo hanno capito e siamo stati bravi. Giusto esultare con i nostri tifosi, meravigliosi, uomo in più che ci ha permesso di ribaltare il rigore che ci hanno dato contro. Al ritorno però non sarà semplice. Squadra fresca? Quando hai giocatori di questa disponibilità ci speri. Ricordiamo che oggi rientravano Lulic e Radu. E' un gruppo che deve continuare a lavorare, è stata una bella serata, ma ora abbiamo poco tempo per recuperare energie. Abbiamo tante partite davanti, ma con questo spirito sono fiducioso. Pagare la cena alla squadra? L'ho detto subito a fine partita, quando troveremo il tempo: siamo sempre in ritiro. Ma l'avevo promesso, ho detto loro di scegliere. Il Salisburgo? Mi aveva impressionato più la partita con la Real Sociedad che quella con il Borussia Dortmund: hanno perso una partita su 46, non è un caso... Dispiace per i due gol subiti, il rigore non c'era e il secondo è fortunoso, ma siamo stati bravi a fare quattro gol a una squadra che finora ne aveva subiti solo cinque. Oggi ho ricordato alla squadra che ai sedicesimi e agli ottavi avevamo regalato all'andata, costringendoci poi a grandi partite al ritorno. Ma cambia poco: lì è dura, è un campo caldo. Samassékou out? Hanno cambi, anche oggi avevano un coreano squalificato ed è un ragazzo molto interessante".