Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Fiorentina? Mercoledì è stata una prova dura, i ragazzi sono stati bravi e il risultato è meritato. Le parole di Pioli? E' un bravo tecnico e una brava persona che rispetto. Ognuno può dire ciò che vuole, ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti. A me non interessano le polemiche, penso solo alla Samp visto che è una gara importante. Tifosi? Penso che domani i nostri tifosi non ci faranno mancare il calore che la squadra merita. I ragazzi hanno dato il cuore e l'anima per la maglia, mi auguro di vedere un Olimpico come col Salisburgo. Parolo? Si è allenato stamattina. Abbiamo qualche giocatore che negli ultimi giorni non si è allenato, Parolo e Lulic hanno qualche problemino ma loro vogliono sempre esserci. Saranno tutti convocati eccezion fatta per i due squalificati e Patric. Tanti gol subiti? Dobbiamo limitarli e stare attenti, anche domani giocheremo con una squadra brava in attacco. Dipende però tutto dalle partite, con la Roma abbiamo subito poco, a Firenze invece era una gara particolare. Stiamo comunque lavorando sul subire meno gol. Strakosha si è allenato bene ed è a disposizione. Decisiva con l'Inter? Per qualcuno potrebbe essere decisiva, ma io non ci penso. Corsa Champions? Siamo tre squadre che hanno fatto un ottimo cammino. La mia squadra cerca sempre di fare la partita, domani dovremo essere attenti perché la Samp può creare problemi se affrontata nel modo sbagliato. Conosco Giampaolo e lo stimo molto. Serie A? E' un bel campionato, di buon livello. E' uno dei pochi ancora aperti per la vittoria finale, è aperta la corsa Champions e quella per l'Europa League e anche la salvezza non è ancora decisa. Milinkovic? Per me a Firenze ha fatto una grandissima gara. Lui e Leiva ci hanno aiutato molto, hanno fatto i mediani e i dati sono ottimi. Sono quelli che hanno corso di più. Domani Milinkovic sarà in campo. Obiettivo Champions? Siamo in corsa e dobbiamo rimanerci. Non siamo stati in corsa per 33 partite a caso. Dal primo giorno ad Auronzo abbiamo lavorato per questo. Domani sarà la 52esima partita, per me le prime 50 sono state giocate a grande livello. Ora siamo sull'ultima salita, dovremo fare del nostro meglio. Luis Alberto out? Per noi è importantissimo, ma ho Caicedo e Felipe che stanno bene e anche Nani mi sta dando dei bei segnali. Evoluzione? Dopo un anno di lavoro insieme abbiamo acquisito certezze. Ho giocatori giusti per questo modulo, poi è normale che nell'arco di una partita le cose possono cambiare. L'inserimento di Felipe a Firenze è da leggere in quest'ottica. Ma ora ciò che conta è solo la Samp, ci mancano 5 finali e quella di domani sarà la prima della serie".