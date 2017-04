Vigilia di derby per Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, atteso dalla sfida contro la Roma di domani alle 12.30. L'atmosfera si preannucia poco accesa: "Poco pubblico domani sugli spalti? Mi dispiacerebbe molto perché questa squadra si è meritata la vicinanza della sua gente. Dopo il derby di Coppa Italia ho ringraziato i nostri tifosi che ci hanno aiutato a compiere un’impresa, spero che ce ne siano molti anche domenica". Questo il commento dell'allenatore riguardo l'orario di gioco: "E’ una cosa che può nascondere diverse insidie, non sono contento di giocare a quell’ora. Secondo me i derby sono belli di sera e andrebbero giocati sempre in notturna, poi però so che ci sono altre esigenze. Comunque siamo pronti, ci siamo allenati bene".



ROMA FAVORITA - Tra le due squadre chi arriva meglio al derby? "Ho letto che la Lazio arriverebbe a questa partita rilassata e serena perché di fatto la qualificazione europea è già centrata, in realtà però le cose non stanno così. Siamo attesi da partite molto difficili, la prima sarà proprio il derby visto che la Roma è favorita. Sappiamo che vengono da una bruciante eliminazione in Coppa Italia e che hanno un ottimo allenatore. Siamo chiamati ad una grande impresa ma so che i miei ragazzi sanno come giocare partite come questa. Siamo pronti”. Ed aggiunge: "Nei due derby di Coppa Italia abbiamo mostrato una mentalità vincente, mi aspetto di rivederla domenica. Servirà grande determinazione e dovremo essere bravi a gestire le forze perché mi aspetto una partita intensa e muscolare. I risultati di Napoli e Inter? Guardare in casa degli altri rappresenta uno spreco di energie, io devo pensare solo alla Lazio e ad una partita che è diversa dalle altre”.