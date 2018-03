La Lazio prova a rimettere insieme i pezzi, e lo fa dopo il pareggio deludente in Europa League, contro la Dinamo Kiev. Questa mattina seduta di scarico, Inzaghi ha ritrovato in campo soltanto coloro che ieri non sono scesi in campo, gli altri hanno lavorato tra palestra e piscina.



BIG ASSENTI - Assenti due big, Marusic e Lulic: il primo salterà Cagliari per squalifica, il secondo proverà a recuperare: per ora è out causa influenza. Torna a disposizione Caceres. Dovrebbe andare in panchina per riposare de Vrij, al suo posto Luiz Felipe. Mediana di titolarissimi con Leiva, Parolo e Milinkovic, più Luis Alberto a supporto di Immobile. Nella giornata di domani, con la rifinitura, verranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione.