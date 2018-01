Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida di campionato dei biancocelesti contro l'Udinese: "Per noi è una gara importantissima. Avrei preferito giocarla in un altro momento, perché avrei potuto lavorare bene per una intera settimana con la squadra. Ho altri due allenamenti per valutare. Quelli che non hanno giocato contro il Chievo si sono allenati bene. Ieri è rientrato Caicedo e si è allenato bene, così come Nani. Anche Felipe Anderson si è voluto allenare, è un ragazzo generoso. Sceglierò la formazione migliore anche se sappiamo che ci sono tante gare ravvicinate e qualcuno potrà accusare un po' di stanchezza. Diffidati? Ovviamente cercherò di non perderli tutti insieme. Ora io però penso solo all'Udinese, cercherò di capire quali giocatori hanno recuperato meglio tenendo presente che avremo un ciclo infernale di partite. Luis Alberto ha fatto 90 minuti, ieri nella seduta di scarico non aveva problemi. Vediamo, spero che anche Immobile possa tornare presto ma col rientro di Caicedo abbiamo qualche variante in più. Caceres si è allenato molto bene, è un valore aggiunto e c'è l'ipotesi che possa giocare domani o domenica contro il Milan. Caicedo ha fatto un buon allenamento ieri, oggi vedremo come ha risposto il muscolo. Credo sia prematuro pensare di farlo giocare dall'inizio. Felipe Anderson o Nani? Abbiamo due giocatori di grandissime qualità. Ultimamente ho parlato spesso di Nani, dopo l'infortunio si è allenato bene, in ogni sessione voleva dimostrare di meritare più spazio. Ci ho parlato, è un ragazzo di grande spessore, è un esempio per la sua professionalità e ha grandi giocate. Sarà un'arma in più, lui come Felipe Anderson e Caicedo. Ci sarà rotazione e tutti dovranno farsi trovare pronti". Il piacentino ha parlato di Ciro Immobile: "Aveva un esame in questi minuti. Mi auguro che non sia niente di grave. Senza Immobile, non credo che cambierà il modo di attaccare. Dovremo cercare di mantenere le caratteristiche di squadra, abbiamo già dimostrato di poterlo fare sia domenica che in Europa League. Vogliamo vincere e fare la partita. Rigorista? Vedremo chi giocherà, abbiamo tanti giocatori che possono tirare i rigori come Lulic, Luis Alberto, Nani, Milinkovic...".



CORSA CHAMPIONS - "La Roma è una squadra molto attrezzata, così come l'Inter che non ha le coppe. Noi saremo la squadra più impegnata in Italia nel prossimo mese e mezzo, per questo dovrò valutare tutto con attenzione. Dobbiamo essere razionali e intelligenti. Sappiamo quali erano i nostri obiettivi all'inizio, ora le aspettative si sono alzate e noi dovremo restare umili, cercando di capire il momento e tenendo presente che giocheremo più di tutti nelle prossime settimane. I complimenti fanno piacere, i ragazzi se li meritano tutti ma dobbiamo restare umili senza dimenticarci le difficoltà che avevamo due anni fa. Serve unità di squadra e di ambiente".



UDINESE - "È una squadra attrezzata, con giocatori di qualità e quantità. Hanno vinto 5 delle ultime 9 partite e ne ha perse due col Napoli. Stanno facendo bene, dovremo affrontarla col giusto rispetto perché hanno una rosa ben costruita. Mi auguro che potremo centrare la vittoria anche con l'aiuto del pubblico".